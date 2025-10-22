Berrettini e Cobolli vincono all’esordio dell’Atp di Vienna: entrambi gli azzurri approdano agli ottavi di finale del torneo.

L’Atp 500 di Vienna è ufficialmente cominciato e due azzurri hanno già esordito portando a casa la vittoria al primo turno. In attesa di Sinner, sia Berrettini sia Cobolli non sbagliano: ecco chi incroceranno agli ottavi di finale.

Atp 500 di Vienna: bene Berrettini e Cobolli all’esordio

Matteo Berrettini, al primo turno, ha superato Alexei Popyrin con il punteggio di 7-6 6-3 e ora rivolge la mente già agli ottavi dove incrocerà il britannico Cameron Norrie.

Bene anche Flavio Cobolli che ha battuto Tomas Machac in due set con il risultato di 7-6 6-2. Anche qui un primo set più combattuto, ma un secondo set conquistato senza troppi problemi. Agli ottavi se la vedrà con il vincente del match di questo pomeriggio tra Jannik Sinner e il tedesco Daniel Altmaier.