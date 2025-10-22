I fan della Ducati sono rimasti senza parole: ormai il futuro di Pecco Bagnaia è deciso, ribaltone nella MotoGP.

Zero punti a Mandalika e zero punti anche a Phillip Island. Due weekend da incubo per Pecco Bagnaia, gli ennesimi di una stagione che ha fatto a dir poco penare il pilota della Ducati. Eppure, dopo il doppio successo in Giappone, in molti erano convinti che il due volte iridato sarebbe stato tra i protagonisti di questo finale di stagione: l’obiettivo di Bagnaia era infatti quello di provare a lottare almeno per il secondo posto nella classifica piloti.

Ora invece Pecco ha perso anche la terza piazza, scavalcato da Marco Bezzecchi, e non è così certo nemmeno di conservare la quarta, dato che il vantaggio di 41 punti su Pedro Acosta a tre weekend dal termine del campionato non è completamente rassicurante. Dopo un’annata così deludente sono parecchi i rumors sul futuro di Bagnaia in Ducati: il suo contratto con la Casa di Borgo Panigale scade nel 2026 ma alcune indiscrezioni parlano di una possibile separazione già alla fine di questo Mondiale.

Uno scenario che però è parso voler scacciare il team manager Ducati, Davide Tardozzi, che nell’intervista ai microfoni di Sky dopo il Gran Premio australiano ha voluto ribadire il pieno sostegno di tutto il team nei confronti del pilota piemontese.

Addio Bagnaia, non ci sono più dubbi: lo ha detto in diretta

“Il pensiero è assolutamente quello di aiutare Pecco. In questo momento è l’unico pensiero che abbiamo”, le parole di Tardozzi, che fa capire come la Ducati voglia fare quadrato attorno al proprio pilota e dargli una mano a superare questo brutto periodo. Tuttavia gli intervistatori non hanno potuto fare a meno di riportare a Tardozzi le dichiarazioni di Bagnaia dopo la gara a Phillip Island.

Il due volte iridato ha infatti sottolineato che almeno ‘teoricamente’ la moto che è scesa in pista in Australia era la stessa con cui ha trionfato in Giappone: in tanti hanno visto in queste parole una ‘crepa’ nei rapporti tra il pilota e la Ducati. “Non ci sono fratture – la replica categorica di Tardozzi – Ho finito di parlare con Pecco non più tardi di dieci minuti fa, in maniera costruttiva, su Sepang. Abbiamo delle idee su cosa fare”.

Il team manager della Rossa emiliana ha poi concluso precisando di avere sempre “una forte fiducia nei nostri tecnici e in Pecco“. Parole che però non bastano a eliminare gli spifferi sul futuro di Bagnaia in Ducati, al momento tutt’altro che scontato.