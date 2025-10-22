Giovedì 23 ottobre riflettori puntati sulle coppe europee: 36 partite live tra Europa League e Conference League, con le italiane protagoniste e ampio pre e post gara negli studi di approfondimento

Giovedì 23 ottobre torna lo spettacolo delle coppe europee, tutte da seguire in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW. Una vera maratona di calcio con 36 partite live, anche in modalità Diretta Gol, tra UEFA Europa League e UEFA Conference League.

Le italiane saranno protagoniste in entrambi i tornei:

Alle 18.45 il Bologna affronterà lo Steaua Bucarest (Europa League, Sky Sport Uno e Sky Sport 252) mentre la Fiorentina sarà di scena sul campo del Rapid Vienna (Conference League, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K).

Alle 21 toccherà invece alla Roma, attesa allo Stadio Olimpico contro il Viktoria Plzen (Europa League, Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K).

Oltre ai match delle italiane, i tifosi potranno seguire in diretta tutte le altre sfide di giornata, dalle grandi classiche europee alle sorprese della fase a gironi, con telecronache, commenti tecnici e collegamenti dal campo.

Ampio spazio anche agli studi di approfondimento: Studio Europa e Conference League accompagnerà il pubblico prima e dopo le partite con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Federico Zancan. Dalle 23.30 via ad After Party-Best of Europe con Sara Benci, Fabio Caressa, Stefano Borghi, Bergomi e Lisa Offside, mentre a mezzanotte chiude la giornata Goleador Europa, il programma che raccoglie tutti i gol segnati sui campi continentali con la conduzione di Martina Quaranta.

Una giornata intera dedicata al calcio europeo, tra grandi match, collegamenti live e il commento dei migliori talent di Sky.