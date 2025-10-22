Il Director of Football Strategy bianconero a Sky Sport: “Confronto sì, ma la società è compatta e al fianco dell’allenatore. Stasera sfida speciale, poi torneremo a fare punti in campionato”

Nel prepartita di Real Madrid-Juventus, Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L’ex capitano bianconero, oggi Director of Football Strategy, ha esordito con un ricordo del passato:

«Qui la Juventus ha tanti ricordi, belli e brutti. Sono cose che rimangono nel cuore, ma ogni epoca è diversa: la partita di stasera non può essere paragonata a quella magnifica notte del 2008».

Chiellini ha poi risposto alle voci circolate negli ultimi giorni su una presunta crisi tecnica:

«Sono state dette cose non vere. Igor è l’allenatore della Juventus e da parte nostra c’è la volontà di continuare con lui. È stato scritto di rapporti non buoni, ma c’è semplicemente un confronto, come in ogni club e in ogni famiglia. A volte si è d’accordo, altre no, ma si va avanti insieme. Certo, avremmo potuto fare qualche punto in più in campionato, ma siamo lontani dalla crisi che viene dipinta dall’esterno. Oggi giochiamo una grande partita, poi contro Lazio, Udinese e Cremonese proveremo a risalire».

Infine, sul rapporto tra società e allenatore nelle scelte tecniche:

«L’allenatore è libero di fare le sue scelte. Mai parlato di valorizzare o non valorizzare un giocatore per motivi contrattuali. Igor ha massima libertà e tutto il nostro sostegno. Questo gruppo deve ritrovare le certezze che aveva trovato negli scorsi mesi, il focus è tornare a sentirci forti».