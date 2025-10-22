Jannik Sinner, dopo la finale vinta a Riad, sta per tornare in campo e lo farà a Vienna: l’attesa è praticamente quasi finita, ecco tutte le info utili.

Dopo aver vinto al Six Kings Slam contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner si sta preparando per scendere nuovamente in campo: lo farà all’ATP 500 di Vienna e proverà a mettercela tutta per giocare l’ennesimo grande torneo della stagione. Di seguito tutte le info utili sull’esordio.

Sinner vola a Vienna: quando e contro chi giocherà all’ATP 500

L’altoatesino si sta perciò preparando per il debutto in Austria, dove se la vedrà con il tedesco Daniel Altmaier. Un avversario da non sottovalutare che lo metterà subito alla prova.

In questi ultimi mesi che restano del 2025 Sinner sarà chiamato a rilanciarsi per mettere più punti possibili in cassaforte: la prima posizione, attualmente occupata da Carlos Alcaraz, può e dev’essere ripresa.

L’ATP 500 di Vienna è un torneo che Sinner conosce bene e che ha già vinto nel 2023. L’esordio sarà perciò contro il numero 51 del ranking ATP e non potranno essere commessi passi falsi. Il match contro Altmaier si disputerà oggi, mercoledì 22 ottobre, non prima delle 17:30.