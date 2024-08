Sinner-Michelsen oggi in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2024

Jannik Sinner se la vedrà contro Alex Michelsen nel secondo turno degli US Open 2024, ultimo Slam della stagione di scena sui campi in cemento outdoor di New York. Il numero uno del mondo ha debuttato battendo in quattro set il padrone di casa Mackenzie McDonald. Ora sulla sua strada c’è un altro giocatore a stelle e strisce. Si tratta del top cinquanta di Laguna Hills, che all’esordio ha annientato senza patemi il connazionale Eliot Spizzirri, tennista proveniente dalle qualificazioni. I due hanno incrociato la racchetta proprio a metà agosto in occasione dei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, con Sinner che riuscì a prevalere dopo due parziali decisamente lottati. Anche in questa circostanza sarà l’azzurro a partire nettamente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers ma il ventenne americano non ha intenzione di recitare la parte della vittima sacrificale. In palio per il vincitore c’è il pass per il terzo round contro uno tra il qualificato lombardo Mattia Bellucci oppure il solido australiano Christopher O’Connell.

Sinner e Michelsen scenderanno in campo oggi (giovedì 29 agosto). I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sull’Arthur Ashe Stadium, con inizio fissato a partire dalle ore 18.00 italiane (le 12.00 locali). La copertura televisiva è affidata a Sky Sport e SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che seguiranno in simulcast i due tabelloni. Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme NOW e SupertenniX. Per quanto concerne Sky Sport, le sfide di Flushing Meadows saranno visibili su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252 che, in alternanza con gli altri grandi eventi Sky in diretta, trasmetteranno i match di giornata.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, grazie al quale poter scegliere di seguire in modo semplice ogni singolo match su qualunque campo si giochi. Su SuperTennis le migliori partite saranno trasmesse sul canale 64 del digitale terrestre, ma i tifosi avranno vaste possibilità di diventare registi del proprio personale palinsesto.Grazie alla tecnologia Hbbtv, acronimo di Hybrid Broadcast Broadband Television, si potrà infatti accedere ogni giorno a tutti gli incontri in programma su altri tre campi sul neonato multichannel SuperTennis Plus. In alternativa anche Sportface.it seguirà il secondo impegno newyorkese di Jannik Sinner fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.