Serie C 2022/2023, la Reggiana continua a volare: Siena annientato 4-0 al Mapei Stadium

La Reggiana si sbarazza del Siena con un netto 4-0 nel match del Mapei Stadium valevole per la ventunesima giornata del girone B del campionato di Serie C 2022/2023: decidono le reti messe a segno da Mattia Muroni, Jacopo Pellegrini, Elvis Kabashi ed Eric Lanini. In virtù di questo successo gli emiliani si confermano al comando della classifica con 46 punti, mentre i toscani restano a ridosso della zona playoff a quota 31.

I padroni di casa hanno un ottimo approccio alla partita, tanto che provano sin da subito ad imporre il proprio ritmo agli avversari. Il più attivo tra i granata è senza ombra di dubbio Pellegrini che, in più frangenti, tenta la conclusione senza mai riuscire a sfondare il muro eretto dalla formazione ospite. Dopo i ripetuti sforzi profusi dai padroni di casa, al 33′ arriva la rete del vantaggio firmata da Mattia Muroni che, su assist di Kabashi, realizza il tap-in vincente. I toscani accusano il colpo e in pieno recupero incassano anche il raddoppio di uno scatenato Jacopo Pellegrini, che vince un rimpallo e poi scarica un bolide imprendibile sotto la traversa. Si torna negli spogliatori sul parziale di 2-0.

Nella ripresa è sempre la Reggiana ad avere in mano il pallino del gioco, infatti, dopo pochi minuti ha una colossale occasione per chiudere il discorso con Cauz che, da due passi, si divora il gol. Il Siena prova a scuotersi attraverso le sostituzioni i mister Guido Pagliuca, che però non portano alla squadra i risultati sperati. I bianconeri non riescono a costruire chance degne di nota che possano creare pericoli dalle parti di Venturi, mentre i granata sono totalmente padroni del campo, tanto da chiudere la contesa al 70′ con un potente missile di Elvis Kabashi. Nel finale c’è spazio anche per la gloria personale di Eric Lanini, che fissa lo score sul definitivo 4-0.