Iran, Taremi contro il governo: “Non si fa giustizia con una corda”

Il calciatore dell’Iran, Medhi Taremi, protesta contro le decisioni violente prese dal governo del paese, per alcuni reati contro il governo attuale. Poco tempo fa infatti sono stati impiccati due uomini iraniani, colpevoli di un presunto omicidio ad una milizia islamica. Taremi allora ha deciso di far sentire la sua voce, tramite un tweet: “La giustizia non si fa con una corda. Abbiamo tanti delinquenti e criminali in carcere, con processi che durano diversi anni. Ma perché questi giovani oppressi, di famiglie deboli, vengono giustiziati per tre capi di imputazione? Quale società trova pace con spargimenti di sangue ed esecuzioni?”.