Qualifiche Gp Austria, Russell: “Poco feeling con la macchina sin dai primi giri, domenica possiamo fare bene”

Il pilota della Mercedes Russell ha commentato così l’eliminazione in Q2 nelle qualifiche del Gp d’Austria 2023. Undicesimo posto per l’inglese delle Frecce d’Argento. “Poco feeling con la vettura sin dai primi giri. Le qualifiche al venerdì non mi hanno aiutato, non ho avuto il tempo di adattarmi alla pista e all’assetto della macchina. Domani proverò a riscattarmi e a fare bene nella sprint. Domenica partirò undicesimo ma spesso abbiamo fatto bene anche partendo più indietro”, le parole di Russell.