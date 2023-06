Qualifiche Gp Austria, Perez: “Albon mi ha rallentato nell’ultimo giro”

Il pilota Red Bull Sergio Perez ha commentato la quarta eliminazione nel Q2 nelle ultime quattro gare culminata con il 15° posto nelle qualifiche del GP d’Austria: “Negli ultimi minuti c’era tanta confusione a causa dei tempi cancellati per track limits. Nel mio ultimo giro Albon mi ha rallentato e non mi ha permesso di tenere la traiettoria ideale nelle ultime curve del terzo settore. I commissari si sono concentrati sui track limits e non sull’impeeding di Albon”.