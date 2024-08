Presentata la sedicesima edizione del Challenger di Todi

La meravigliosa Sala Affrescata del Museo Civico di Todi ha ospitato la presentazione della 16ª edizione degli Internazionali di Tennis Città di Todi | Sidernestor Tennis Cup. L’ATP Challenger Tour tornerà sui campi in terra rossa del Tennis Club Todi 1971 da domenica 11 a sabato 17 agosto con un torneo di categoria 75, attualmente tra i più longevi di tutto il panorama italiano e internazionale. Dal due volte campione di Wimbledon Carlos Alcaraz fino a Luciano Darderi, vincitore della scorsa edizione, passando per Filippo Volandri e Lorenzo Musetti; numerose stelle hanno popolato i campi del circolo umbro e molte altre si affronteranno in futuro. Durante la conferenza stampa è stata annunciata la wild card per il tabellone principale, concessa dall’organizzazione all’ex numero 16 ATP Marco Cecchinato.

L’entusiasmo del sindaco Ruggiano – Il sindaco di Todi Antonino Ruggiano ha visto crescere l’evento sin dalle primissime edizioni, ma l’entusiasmo è lo stesso di sempre: “Questo torneo nasce da una bella intuizione avuta insieme al presidente di MEF Tennis Events, Marcello Marchesini. La sua realizzazione è possibile grazie a una squadra di primo livello che lo affianca quotidianamente. Questi anni sono stati sempre contraddistinti da entusiasmo e, ogni tanto, da un po’ di sana incoscienza. Fa sorridere vedere che molti tennisti, inclusi alcuni atleti che hanno rappresentato l’Italia ai Giochi Olimpici di Parigi, siano passati sui campi in terra rossa umbri soltanto relativamente poco tempo fa”. Per la settimana dall’11 al 17 agosto, il tennis a Todi sarà sotto i riflettori internazionali: “Anche io, che sono un appassionato di sport, mi sono reso conto con il tempo del mondo che c’è attorno al tennis e del suo lustro. Se tutto questo è possibile bisogna ringraziare l’organizzazione, gli sponsor e il Tennis Club Todi 1971, un circolo gestito da persone straordinarie che riescono a compiere un lavoro molto importante”.

L’impegno del title sponsor Sidernestor – Oramai indissolubile il legame tra Sidernestor S.r.l, da sempre il title sponsor degli Internazionali di Tennis Città di Todi. “Oggi è più facile promuovere un evento tennistico e ce ne sono davvero tanti – ha raccontato Mauro Cinti, in rappresentanza di Sidernestor –. 16 anni fa abbiamo vissuto una situazione diversa e molto più difficile, per questo siamo orgogliosi di averci creduto e scommesso in tempi non sospetti. Questi eventi sono occasioni straordinarie per promuovere la città e le sue icone, per cui siamo sempre molto contenti di esserci”.

L’augurio di Roberto Carraresi – “I campi in rosso del Tennis Club Todi 1971 sono pronti per ospitare la sedicesima edizione degli Internazionali di Tennis Città di Todi | Sidernestor Tennis Cup – ha detto il presidente della Federtennis Umbria, Roberto Carraresi –. È una tradizione internazionale sempre in crescendo. La tappa di Todi rappresenta un sicuro punto di riferimento per i giocatori del circuito ATP. Vivremo sicuramente un’altra edizione divertente e degna del livello che appartiene ai protagonisti. Anche a nome di tutto il Comitato Regionale Umbro della FITP, oltre che mio personale, inviamo a tutti un grande augurio di poter assistere ad entusiasmanti incontri e godere di una piacevole permanenza nel nostro magnifico territorio regionale, oltre che un immenso ringraziamento alle Istituzioni e agli sponsor”.