Inter, Inzaghi festeggia con una vittoria la panchina n°300 in Serie A. E i numeri sono da record…

Una stagione fin qui da incorniciare per Simone Inzaghi, condottiero di un’Inter che vola verso lo Scudetto in un campionato che sta dominando. Questa sera a San Siro l’ennesimo successo, il dodicesimo su altrettante partite giocate nel 2024 tra tutte le competizioni. Nulla da fare per il Genoa, che si arrende per 2-1, mentre il tecnico piacentino non poteva festeggiare meglio quelle che sono già 300 panchine in Serie A. Una carriera ancora giovane, iniziata nel 2016 sulla panchina della Lazio per poi sedersi dal 2021 su quella nerazzurra. E anche vincente, come testimoniano i numeri: 179 le vittorie, 50 i pareggi e 71 le sconfitte, per una media che supera il 60% di successi e una media punti che supera l’1.90 come solamente altri pochi eletti nella storia del nostro campionato: Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri, Helenio Herrera, Giovanni Trapattoni e Fabio Capello.