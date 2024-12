I Red Devils puntano ad un calciatore che è nel mirino di Juventus e Napoli: acquisto a sorpresa in Serie A per il club inglese

La situazione non è cambiata. Da ten Hag ad Amorim, il Manchester United non ha (ancora?) avuto la svolta attesa. Nove partite per il tecnico strappato, con tanto di clausola pagata, allo Sporting CP: nove partite con quattro vittorie e quattro sconfitte, oltre ad un pareggio.

Un ruolino di marcia non impeccabile, sopratutto in Premier League dove sono arrivati soltanto sette punti in sei partite. Il risultato è un tredicesimo posto in classifica, lontano nove punti dalla zona Champions e ben 17 dal Liverpool capolista. Ecco perché i Red Devils a gennaio muoveranno il mercato, in modo da consentire al nuovo allenatore di avere una squadra più in linea con le sue idee tattiche e far sì che abbia inizio realmente il nuovo corso che dal prossimo anno dovrà riportare lo United al vertice del calcio inglese ed europeo.

Di nomi accostati al Manchester ce ne sono stati diversi, partendo da Victor Osimhen, prescelto come alternativa a Gyokeres, troppo complicato da prendere a stagione in corso. Ma l’asse con la Serie A potrebbe non fermarsi soltanto al bomber nigeriano, c’è un acquisto a sorpresa su cui stanno riflettendo all’Old Trafford.

Niente Juventus e Napoli, il talento della Serie A al Manchester United

Accostato da Juventus e Napoli, valutato quaranta milioni di euro dal Lecce, Patrick Dorgu è finito nel mirino anche del Manchester United.

Come riportato da ‘teamtalk.com’, l’esterno danese, appena 20 anni, rientra nella lista dei calciatori che la società inglese sta valutando per rinforzare le proprie corsie esterne. Il giocatore dei salentini ha il pregio della duttilità, potendo essere schierato sia sulla linea difensiva che più avanti e si sta imponendo come uno dei giovani più interessanti del campionato italiano.

Per questo la Juventus lo sta seguendo con grande attenzione, come il Napoli con Conte che – dopo la sfida al ‘Maradona’ – gli ha dato appuntamento in azzurro. Un’idea che potrebbe però arenarsi davanti alla volontà del Manchester United di portarlo in Premier League. Gli inglesi avrebbero la disponibilità economica per accontentare il Lecce ed anche per allettare il calciatore con un ingaggio superiore a quello che potrebbero garantirgli le due squadre italiane.

Resta da vedere se i salentini, in piena lotta per non retrocedere, diranno sì alla sua cessione già a gennaio o, come sembra più probabile, vorranno rimandare tutto all’estate. Quando a Manchester potrebbero aver già occupato la casella esterna, lasciando quindi Dorgu ‘libero’ per Juve e Napoli.