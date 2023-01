MotoGP, presentata la Ducati Gresini 2023

A Cervinia è stata presentata la Ducati Gresini 2023, in vista della prossima stagione di MotoGP. La moto è caratterizzata dal rosso sulla livrea, con il colore azzurro pastello sempre presente. Tanto entusiasmo per i piloti che dovranno guidarla, in primis Fabio Di Giannantonio che dichiara: “Sono molto emozionato, sarà un anno molto importante per noi: dopo un po’ di su e giù siamo pronti per affrontare al meglio la stagione. Ho molte aspettative e sono fortemente motivato”.

Alex Marquez invece afferma: “Sono felice di essere arrivato in questa squadra che ha una storia importante. La moto ha un potenziale importante e dobbiamo sfruttarlo a fondo: ci potranno essere momenti difficili, ma se restiamo uniti potremo fare una stagione spettacolare”.