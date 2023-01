Juventus-Atalanta, rivedi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri (VIDEO)

di Giorgio Billone

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Atalanta: ecco il video per seguire le parole del tecnico bianconero, che ovviamente ha risposto a una sfilza di domande legate alla pesantissima decisione della Corte Federale d’Appello di comminare 15 punti di penalizzazione ai bianconeri per la vicenda delle plusvalenze. In alto ecco il video con le parole dell’allenatore livornese.