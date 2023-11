LIVE – Milan-Udinese, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA)

Il Milan deve dare un segnale per far capire che nella corsa scudetto ci sono anche i rossoneri. Il secondo tempo di Napoli ha fatto uscire tutte le ansie e le preoccupazioni che ruotano attorno alla squadra in questo periodo. Il test di sabato sera contro l’Udinese sarebbe l’occasione giusta per ripartire e per iniziare a riprendere il cammino, oltre che a preparare con un clima sereno la super sfida di Champions League contro il PSG a San Siro. Pioli parlerà alle 14.00 di venerdì 3 ottobre, presentando il match contro i friulani alla stampa.

