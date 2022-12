Manchester United, Ten Hag: “Ottima reazione di Rashford, non è stata una partita facile”

Erik Ten Hag, tecnico del Manchester United, ha commentato ai microfoni di BT Sport la gara vinta per 1-0 sul Wolverhampton grazie a una rete di Rashford, escluso dall’undici iniziale per motivi disciplinari: “Dopo la decisione è entrato ed è stato brillante, segnando un gol. Questa è stata la reazione giusta. Tutti devono rispettare regole e valori. Oggi abbiamo visto, non è stata una partita facile, bisognava lottare per prendere i tre punti. Nel primo tempo non siamo stati molto bravi, l’organizzazione è stata pessima. Nella ripresa le cose sono andate meglio e Fred ha portato più energia nel gioco, vincendo tante seconde palle”, ha detto l’allenatore olandese.