Caso Pogba: dopo il fratello Mathias, scarcerato anche Boubacar Camara

Continua a far parlare il caso Pogba, apertosi poco dopo il suo ritorno alla Juventus. Secondo quanto riportato da l’AFP, la Corte d’Appello di Parigi ha accettato l’istanza dell’avvocato di Boubacar Camara, amico di infanzia accusato anche lui di estorsione e partecipazione ad associazione a delinquere. E quindi, dopo Mathias Pogba, è stato scarcerato anche Boubacar Camara. Di seguito, le parole del suo avvocato Me Said Harir: “Questo è un significativo passo avanti in questo caso. Abbiamo dimostrato che la detenzione del nostro assistito non era più giustificata, cosa che i due magistrati inquirenti hanno capito perfettamente”.