LIVE – Musetti-Machac, secondo turno Atp Marsiglia 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Machac, incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 250 di Marsiglia 2024 (cemento indoor). La sesta forza del seeding è reduce dal successo convincente ai danni del bombardiere tedesco Maximilian Marterer. Per un posto nei quarti di finale trova dall’altra parte della rete il top settanta ceco, che al debutto non ha avuto particolari problemi contro l’ex numero uno del mondo Andy Murray. Tra i due giocatori non ci sono scontri diretti da annotare con Musetti che, anche in virtù della maggiore esperienza, partirà favorito secondo le quote dei bookmakers. Attenzione, tuttavia, a Machac, che in queste condizioni così rapide riesce sempre a trovare il modo di esaltarsi. Il vincitore incrocerebbe al prossimo ostacolo uno tra il polacco Hubert Hurkacz, prima testa di serie della kermesse transalpina, oppure il giovane russo Alexander Shevchenko. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale del secondo turno tra Musetti e Machac. I due giocatori sono pianificati come primo match di giornata sul Court 1, con inizio fissato a partire dalle ore 13.00.

