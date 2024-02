Torino, La Stampa: “Cairo ha individuato i quattro possibili eredi di Juric”

Tutto ancora in ballo per quanto riguarda la panchina del Torino in vista della prossima stagione. In conferenza stampa Ivan Juric ha rivelato che senza la qualificazione in Europa quasi sicuramente sarà divorzio, e dunque in questo senso il patron Urbano Cairo si deve tutelare con i possibili sostituti. Come riporta La Stampa, il numero uno granata ha già una rosa di nomi prescelti in caso di addio dell’attuale tecnico croato. Si va da Gennaro Gattuso ad Alessio Dionisi, che stuzzicano le fantasie della dirigenza del Toro e che a fine anno potrebbero trovarsi a piede libero. Entrambi infatti sono protagonisti di una stagione al di sotto delle aspettative con Olympique Marsiglia e Sassuolo. Sullo sfondo c’è anche Raffale Palladino, che sta facendo bene al Monza e sarà probabilmente richiesto da varie squadre.

L’ultimo nome è quello di Andrea Sottil, attualmente libero dopo l’esonero dall’Udinese di qualche mese fa. Torinese e cresciuto da giocatore proprio tra le giovanili del Toro, il suo nome potrebbe calmare una tifoseria che vorrebbe il salto di qualità in panchina in caso di addio di Juric per puntare all’Europa. È comunque presto per parlare, perché rimangono comunque diversi mesi prima della stagione, con poco meno di metà campionato da giocare e in cui può succedere ancora di tutto.