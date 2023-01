Lecce-Salernitana, brutto infortunio per Maleh: esce in braccio allo staff medico

Brutto infortunio per Maleh, nel corso del secondo tempo di Lecce-Salernitana, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A seguito di un brutto scontro con un giocatore della Salernitana, la caviglia di Maleh ha subito una brutta distorsione tanto che il giocatore salentino è stato trasportato fuori dal campo in braccio dallo staff medico. Nelle prossime ore gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio.