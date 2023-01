Bologna-Spezia 2-0, Lorieri: “Mancano giocatori importanti. Calciomercato? Speriamo finisca presto”

Fabrizio Lorieri, vice di Luca Gotti, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Bologna-Spezia 2-0. Il risultato sicuramente non soddisfa lo staff tecnico, che deve fare anche i conti con diverse assenze e problematiche fisiche. “Perdere non è mai bello, ma oggi abbiamo fatto quello che potevamo – spiega Lorieri – Abbiamo interpretato bene la partita, poi abbiamo perso Kovalenko e anche nel secondo tempo abbiamo dovuto correre ai ripari per le situazioni di Holm e Reca. Anche Moutinho dovrà fare degli esami più approfonditi. Mancano anche giocatori come Ekdal e Bastoni, poi sicuramente l’assenza di Nzola la sentiamo.”

Sul tema del calciomercato il vice di Gotti non si è voluto sbilanciare: “Se ne occupa la società, che sta lavorando. E’ un periodo difficile, perchè spesso influenza anche i calciatori a livello mentale. Per questo dico che spero passi presto, così potremo concentrarci al massimo sul campo.”