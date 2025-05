Calciomercato Juventus, svolta per Gyokeres: arrivano le conferme sull’arrivo dell’attaccante svedese a Torino

Con la Juventus di Tudor che si gioca un posto per la Champions League del prossimo anno, la dirigenza e Giuntoli si muovono intensamente sul mercato, obbiettivo: rinforzare la squadra e riportarla a vincere.

La lista degli obbiettivi bianconeri, a mercato ancora non avviato, è molto folta. I nomi sono tanti, passando dalla retroguardia al centrocampo. Priorità assoluta che rimane però l’attacco. Vero e proprio anello debole della squadra come evidenziato non solo dalla classifica generale ma anche dai numeri individuali dei giocatori. E’ di fatto solo uno il nome, quello di Dusan Vlahovic, che è riuscito nel toccare di poco la doppia cifra in campionato, arrivando a 10 gol. Problematica che porta la Juventus a voler affondare su un attaccante che possa cambiare gli equilibri, proprio come Viktor Gyokeres.

Juventus-Gyokeres, la situazione

Attaccante puro classe 1998, Gyokeres arriva da una stagione stratosferica con lo Sporting Lisbona, riuscendo ad essere decisivo non solo in Portogallo ma anche in Champions League. Annata da 53 marcature tra tutte le competizioni che lo portano a essere desiderio dei big club europei.

La Juventus e i tifosi sognano, ma la concorrenza è tanta. Giuntoli però sarebbe pronto a fare un grosso investimento per il giocatore, soprattutto in caso di pista sfumata con Osimhen.

A mercato ancora chiuso, le riflessioni della dirigenza sono tante. La priorità rimane però un attaccante che, come la macchina da gol svedese, possa riportare a Torino la luce che da anni non si vede.