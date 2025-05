Il pilota della Ducati non riesce a tagliare il traguardo prima degli altri, inizio difficile nel Gran Premio di Gran Bretagna.

Al contrario del warm up, in cui i piloti hanno dovuto affrontare una pista bagnata, la gara di questo pomeriggio dovrebbe essere asciutta. Il freddo, tuttavia, continua a rendere più difficili le condizioni dei piloti e dei propri team, che potrebbero optare per un cambio di pneumatici.

I dieci giri per la gara sprint si sono svolti sotto un cielo nuvoloso e con un clima decisamente ventoso, ma dovrebbe essere scongiurata l’ipotesi pioggia nel pomeriggio. Lo scorso anno fu Enea Bastianini a dominare il weekend britannico, vincendo sia la gara sprint che quella lunga, davanti al futuro campione del mondo Jorge Martin. Quest’anno ci proverà anche Bagnaia, che non partirà in pole position.

Silverstone, dramma per Bagnaia: la caduta è fatale

Alex Marquez si aggiudica la gara sprint, seguito dal fratello Marc e da Fabio Di Giannantonio. Bezzecchi chiude quarto davanti a Zarco e Bagnaia. Gara da dimenticare per Pecco e per Quartararo, finiti dalla prima fila al quinto e sesto posto. Il fratello di Marc Maequez, tuttavia, cade a pochi secondi dalla partenza e rischia il forfait. Il fratello è in testa, ma poco dopo cade anche a lui.

La situazione poi degenera con la bandiera rossa per via dell’incidente tra Morbidelli e Espargaro. Il tutto è successo prima dei tre giri e, dunque, i corridori dovranno ripartire. Gli addetti hanno asciugato la pista per la chiazza di olio persa dalla moto di Espargaro e la gara è ripartita, ci sarà un giro in meno. Bagnaia riparte alla grande, alla ricerca del podio, ma anche per lui la gara finisce prima del previsto. Il pilota della Ducati rinuncia alla gara in preda alla disperazione.