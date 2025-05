Inter, Inzaghi pronto a salutare: dirà addio subito dopo la finale di Champions League, ecco cosa è emerso

Venerdì sera, a Como, l’Inter ha terminato il proprio campionato di Serie A con una vittoria. Tre punti che non fanno altro che lasciare l’amaro in bocca ai neroazzurri, che vedono il sogno scudetto sfumarsi.

Nonostante la vittoria della Serie A da parte del Napoli e la Coppa Italia aggiudicata dal Bologna di Italiano, l’Inter sogna ancora. L’ultimo impegno stagionale della prossima settimana, varrebbe di fatto una stagione. Un titolo come quello della Champions League che potrebbe di fatto far dimenticare le delusioni italiane. Nonostante la mente sia sul campo però, c’è spazio anche per parlare di futuro. Panchina neroazzurra che di fatto trema, in seguito all’ultima novità su Simone Inzaghi.

Inter, Inzaghi ai saluti dopo la finale

Come quanto riportato dall’emittente Saudi Sports Company, sarebbe ormai tutto definito: Inzaghi sarà il nuovo allenatore dell’Al-Hilal. Notizia che crea ancor più clamore, vista la sicurezza dei media sauditi, che parlano addirittura dell’arrivo del tecnico già dalle prossime settimane, in vista del Mondiale per Club.

Voci sull’allenatore piacentino che vanno dunque in contrasto con le news provenienti dall’Italia, dove si parla di un futuro in neroazzurro. Dubbio che verrà sciolto solo dopo il 31 maggio, giorno della finale tra Inter e PSG, valevole per la Champions League.

Inzaghi che dunque al momento ha solo un obbiettivo in testa, quello di alzare la Coppa dalle grandi orecchie, mettendo al momento il proprio futuro in secondo piano.