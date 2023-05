Juventus, Paredes: “Sono felice qui, spero di poter rimanere”

Leandro Paredes ha commentato, ai microfoni di Dazn, la vittoria per 2-1 della Juventus contro il Lecce, gara in cui ha segnato il gol di apertura. “Era da tanto che non segnavo, sono contento, ma sono più contento per la vittoria, per la squadra che meritava questa vittoria – ha affermato il centrocampista argentino -. Ormai tutte le partite sono così, in casa, fuori, bisogna solo lavorare e sapere che le partite saranno sempre così”.

L’abbraccio dato a Paul Pogba, dopo il gol, ha un motivo preciso: “Prima delle partite rimango sempre a calciare le punizioni, oggi gli ho detto che potevo fare gol e lui mi ha detto: ‘Ho pensato la stessa cosa. Se fai gol viene ad abbracciarmi'”. Paredes ha parlato anche del suo momento alla Juventus dopo un periodo difficile e anche alcuni contrasti con Allegri: “Ora sono felice, sono cose che succedono, in tutte le famiglie ci sono discussioni. Abbiamo chiarito tutto e basta. Andiamo avanti insieme, che è quello che vogliamo tutti. Futuro? Non lo so, io vivo la mia vita, la mia carriera giorno dopo giorno. Speriamo la cosa migliore per tutti. Mi piace stare qua, sono felice, la mia famiglia è contenta. Speriamo anche di poter rimanere”.