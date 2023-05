Eurolega 2022/2023: il Barcellona accede in semifinale, successo esterno per l’Olympiacos

Il Barcellona vince anche gara-3 contro lo Zalgiris e conquista l’accesso alle semifinali di Eurolega, ottenendo un successo esterno per 77-66 ed entra tra le migliori quattro della massima competizione cestistica europea. Partita dominata a lungo da parte della formazione ospite, che si è dimostrata nettamente superiore ai propri rivali e ha messo a referto una vittoria che proietta gli spagnoli al turno successivo e li avvicina al sogno di conquistare questo prestigioso trofeo. I migliori marcatori sono stati Jan Vesely (14 punti) e Tomas Satoransky (14 punti) per il Barcellona, mentre ai padroni di casa non sono bastati i 13 punti siglati da Edgaras Ulanovas.

Gara, invece, incerta fino alla fine quella che ha visto opposte Fenerbahce e Olympiacos, con i greci che si sono imposti per 72-71 e hanno reagito dopo la sconfitta patita in gara-2, portandosi avanti per 2-1 nella serie ed avvicinandosi alle semifinali, per le quali ora serve soltanto un’altra vittoria. Per la squadra ospite, da segnalare le ottime prestazioni di Kostas Sloukas (25 punti) e di Sasha Vezenkov (17 punti), mentre tra i padroni di casa si sono ben comportati Tyler Dorsey (21 punti) e Tonye Jekiri (15 punti).