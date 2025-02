Una partita che vale tanto. Juventus-Inter chiuderà il programma domenicale della venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025, un big match ed una rivalità che si presenta da sola, ma che in questa occasione – se possibile – vale ancora di più rispetto al solito. Per l’Inter, dopo il terzo pareggio di fila del Napoli, vale il primato solitario in classifica a tredici giornate dalla fine del campionato, per la Juventus vale l’aggancio alla Lazio al quarto posto, obiettivo minimo ed indispensabile da centrare per Thiago Motta. Insomma, la serata è di quelle importantissime.

I PRECEDENTI

Quella di stasera sarà la sfida numero 184 in Serie A tra le due squadre: la Juventus ha vinto 87 volte, il pareggio è uscito 47 volte mentre l’Inter è riuscita a trionfare in 49 occasioni. In casa della Juventus, sino ad oggi, sono state 91 le sfide: 62 vittorie bianconere, 17 pareggi e 12 vittorie nerazzurre. La media gol di tutti gli incontri si attesta su 2,60 a partita.

LE STATISTICHE E LE CURIOSITA’

Si affrontano le due squadre che in questo campionato hanno conosciuto meno la parola sconfitta: la Juventus è stata battuta solamente una volta, in rimonta in casa del Napoli, mentre l’Inter è uscita con zero punti nel derby d’andata con il Milan (1-2) e nella trasferta di Firenze del 6 febbraio (3-0). L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime tre sfide contro la Juventus in campionato (una vittoria e due pareggi), negli ultimi 45 anni solo una volta ha registrato quattro match consecutivi senza sconfitta contro i bianconeri in Serie A: tra il 2003 e il 2005 (tre vittorie ed un pareggio).

Nel match d’andata dello scorso 27 ottobre le due squadre diedero vita ad un rocambolesco 4-4. In caso di pareggio anche questa sera, sarebbe la quarta volta nella storia che Juventus e Inter pareggiano sia la gara d’andata che quella di ritorno nello stesso campionato. Le altre tre volte è capitato: 1988/1989, 1994/1995 e 2001/2002.

I DUE BOMBER A CACCIA DI RECORD

In casa Juventus Randal Kolo Muani ha avuto un impatto devastante: nelle prime tre presenze in campionato ha messo a segno ben cinque gol (uno con il Napoli e poi doppiette con Empoli e Como) diventando il primo giocatore bianconero, nell’era dei tre punti, a riuscirci. Il record appartiene al polacco Krzysztof Piatek, che – con il Genoa – trovò il gol in tutte le sue prime sette gare nel campionato 2018/19.

Dall’altra parte c’è Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro è a quota nove gol in campionato e, se dovesse segnare questa sera, potrebbe diventare il primo giocatore straniero nella storia dell’Inter ad andare in doppia cifra di reti in ben sei stagioni diverse di Serie A, attualmente a quota cinque al pari di Stefano Nyers e Mauro Icardi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Koopmeiners, Thuram; Conceiçao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All.Motta.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. All.Inzaghi.

DOVE VEDERLA IN TV

La partita sarà trasmessa in esclusiva in streaming su Dazn. Per vederla bisogna sottoscrivere un abbonamento sulla piattaforma e accedervi tramite il sito ufficiale. E’ possibile guardarla anche in tv, sul decoder Sky, attivando il canale 214 del decoder ZONA DAZN pagando un supplemento mensile.