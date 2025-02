L’Italia fa due su tre nei ripescaggi dell’ultima giornata della tappa di Milano, la sesta e quella conclusiva dell’ISU Short Track World Tour 2021/2025, valevole come test event in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Doppio passaggio del turno in campo femminile, dove Elisa Confortola ed Arianna Sighel conquistano il pass rispettivamente nei 1500 metri e nei 1000. Parte bene anche Luca Spechenhauser sui 1000 metri, ma si ferma all’ultimo turno dei repechage e vede sfumare la qualificazione alle fasi decisive del pomeriggio. Scopriamo, di seguito, nel dettaglio tutti i risultati della sessione mattutina di domenica 16 febbraio.

Spechenhauser si ferma ai ripescaggi nei 1000 metri

Sfuma l’accesso ai quarti di finale sui 1000 metri per Luca Spechenhauser. L’azzurro parte bene scendendo sul ghiaccio nel secondo quarto di repechage, dove se la vede con i kazaki Mersaid Zhaxybayev ed Aibek Nassen, il tedesco Jonas Hammermuller e l’austriaco Tobias Wolf. L’atleta del Gruppo Sportivo Carabinieri inserisce le marce alte nel penultimo giro, staccando la concorrenza e tagliando così il traguardo in prima posizione davanti a Wolf e Zhaxybayev. Una grande prestazione per il 24enne azzurro, che però non riesce a ripetersi nelle semifinali di ripescaggio, dove solo il vincitore di ciascuna batteria passa il turno. Spechenhauser, infatti, si ferma alle spalle del coreano Sungwoo Jang, chiudendo al secondo posto, davanti all’australiano Brendan Corey, al cinese di Hong Kong Zhanshuo Lou ed al kazako Gleb Ivchenko.

Avanti tutta in campo femminile

Elisa Confortola è la prima a scendere in pista. La 23enne valtellinese inizia la sua corsa nei ripescaggi dei 1500 metri nel terzo quarto di finale, dove se la vede con la kazaka Yermek, le ucraine Seliukova e Repetska, la tedesca Eckstein, la svizzera Staenz e la norvegese Hilde. L’atleta delle Fiamme Oro rimane vigile nel gruppo nella prima parte di gara, per poi scattare a tre giri dalla fine, guadagnando diversi metri di vantaggio sulle avversarie. Confortola vince la sua heat precedendo nettamente Lisa Eckstein e Malika Yermek. Il copione si ripete nella prima semifinale di ripescaggio, dove Confortola sferra l’attacco decisivo a tre giri dal termine e lascia sul posto la concorrenza. L’azzurra vince davanti alla giapponese Ami Hirai e all’ungherese Maja Dora Somodi, staccando così l’unico pass per le semifinali del pomeriggio.

Arianna Sighel chiude nel migliore dei modi la mattinata dedicata ai ripescaggi, guadagnandosi un posto nei quarti di finale del pomeriggio nei 500 metri. L’azzurra inizia sfidando nel secondo quarto di ripescaggio l’ucraina Yelyzaveta Sydorko, la statunitense Julie Letai, l’australiana Hyo Jin Kim e la kazaka Zeinep Kumarkan. L’atleta delle Fiamme Oro si aggiudica senza troppi patemi la sua heat, precedendo Letai e Sydork. Nelle semifinali di ripescaggio poi l’azzurra si ritrova spalla a spalla con le francesi Aurelie Leveque e Cloe Ollivier, l’ungherese Zsofia Konya e la belga Tineke den Dulk. Una caduta alla prima curva porta a ripetere la partenza: Sighel è abile ad infilarsi all’interno alla penultima curva e completare il sorpasso che le vale la prima posizione finale e dunque l’accesso alle fasi decisive.

Short track, Milano 2025: il programma di domenica pomeriggio

Ultima giornata di gare all’Unipol Forum di Assago, che assegna le medaglie di tappa in cinque specialità. Sono, infatti, in programma gli atti conclusivi della staffetta mista, dei 500 e dei 1500 metri femminili, dei 1000 metri maschili e della staffetta maschile. Al termine di tutte le gare, si svolgeranno poi le premiazioni per quanto riguarda le classifiche complessive del World Tour, con la consegna delle Coppe ai vincitori della generale e delle specialità. Ecco, di seguito il programma completo della sessione pomeridiana di domenica 16 febbraio che chiude questa tappa, primo full test event in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

14:02 Staffetta mista – Finali

14:36 1500 m femminili – Semifinali

14:54 1000 m maschili – Quarti di finale

15:11 1500 m femminili – Finali

15:47 1000 m maschili – Semifinali

15:56 500 m femminili – Quarti di finale

16:11 1000 m maschili – Finali

16:27 500 m femminili – Semifinali

16:49 500 m femminili – Finali

17:05 Staffetta maschile 5000 m – Finali