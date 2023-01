Juventus, Chiesa torna titolare in Serie A un anno e 4 giorni dopo l’ultima volta

A un anno e 4 giorni dall’ultima volta, Federico Chiesa torna titolare in Serie A. Al Diego Armando Maradona contro il Napoli, il talento della Juventus scenderà infatti il campo dal 1′, tornando ad assaporare il terreno di gioco dopo un lungo infortunio. Chiesa si fece male durante Roma-Juventus dello scorso 9 gennaio, riportando la rottura del legamento crociato. Dopo un lunghissimo stop, è quindi tornato a giocare in Serie A il 6 novembre 2022 contro l’Inter. Il ritorno da titolare però non era ancora avvenuto e, pur non avendo la certezza dei 90 minuti nelle gambe, Allegri ha voluto dargli fiducia in occasione del match contro i partenopei.