Diffidati Napoli-Juventus, i bianconeri a rischio squalifica in vista dell’Atalanta

La Juventus, reduce da otto successi consecutivi, è chiamata a cimentarsi nel primo vero grande banco di prova di questo 2023, affrontando il Napoli capolista nell’ostica trasferta del Diego Armando Maradona, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Per gli uomini di Massimiliano Allegri potrebbe essere una delle ultime chance per provare a restare incollati agli azzurri, ma dovranno anche stare attenti ai cartellini dato che nel prossimo turno ci sarà l’Atalanta. In vista di questa sfida ci sono due calciatori bianconeri che figurano nella lista dei diffidati e che, in caso di ammonizione, sarebbero squalificati: si tratta di Gleison Bremer e Manuel Locatelli.