Highlights e gol Juventus U23-Arzignano 0-1: Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 28

Gli highlights e le azioni salienti di Juventus U23-Arzignano, match del girone B di Serie C 2022/2023. Un gol di Bordo al 29′ regala la vittoria agli ospiti, che consolidano l’ottavo posto in classifica. Niente da fare per i bianconeri che non sono fortunati nell’assedio finale nel secondo tempo. Superlativo Saio con le sue parate.