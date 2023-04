Highlights e gol Pro Sesto-Pergolettese 0-1, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 1

Vittoria di misura della Pergolettese contro la Pro Sesto, termina 0-1 la sfida del Renzi valevole per la 37esima giornata di Serie C 2022/23. A firmare la vittoria per gli ospiti è la rete di Varas al 35esimo, niente da fare per i padroni di casa che non creano occasioni da rete cedendo ai gialloblù. Di seguito il video degli highlights.