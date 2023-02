Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Cottbus 2023 oggi in tv: orario e diretta streaming finali domenica

Il programma, con l’orario e la diretta streaming, delle finali di domenica nella prima tappa della Coppa del Mondo 2023 di ginnastica artistica a Cottbus. Dopo i due splendidi ori conquistati ieri da Alice D’Amato alle parallele e da Manila Esposito al volteggio, è il momento di tornare in pedana per andare a caccia di altri risultati importanti. Queste le finali in programma: trave, volteggio maschile, corpo libero femminile, parallele pari e sbarra. Appuntamento a partire dalle ore 14.13 di questo pomeriggio, domenica 26 febbraio.

Diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta streaming gratuita ed integrale su Rai Play e in differita su Rai Sport + HD dalle ore 17 di martedì 28 febbraio.