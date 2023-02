Calendario Coppa del Mondo Cottbus 2023 ginnastica artistica: programma, orari e diretta tv

Il calendario della Coppa del Mondo di Cottbus 2023 di specialità di ginnastica artistica maschile e femminile, in programma da giovedì 23 a domenica 26 febbraio: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. La stagione agonistica internazionale riparte dalla Germania, alla Lausitz Arena. L’Italia scenderà in pedana con Carlo Macchini, Matteo Levantesi, Marco Sarrugerio, Edoardo De Rosa, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Martina Maggio e Manila Esposito.

STREAMING E TV – Le gare di sabato verranno trasmesse in diretta streaming gratuita ed integrale su Rai Play e in differita su Rai Sport + HD dalle ore 17.00 di martedì 28 febbraio. Le gare di domenica invece saranno visibili in diretta streaming su Rai Play 3 e in differita su Rai Sport + HD dalle ore 23.50 di mercoledì 1 marzo. Telecronaca affidata ad Andrea Fusco, affiancato al commento tecnico da Carmine Luppino. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache e risultati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario della World Cup di Cottbus 2023 di ginnastica artistica.

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: REGOLAMENTO GINNASTICA ARTISTICA

Calendario Coppa del Mondo Cottbus 2023 di ginnastica artistica

GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO

16:30-19:30 Qualificazioni maschili e femminili

VENERDI’ 24 FEBBRAIO

16:30-19:30 Qualificazioni maschili e femminili

SABATO 25 FEBBRAIO

14:00-14:12 Cerimonia di apertura

14:13-14:56 Finale Corpo libero maschile e premiazione

14:57-16:15 Finali volteggio femminile, cavallo con maniglie e premiazioni

16:16-17:20 Finali parallele asimmetriche, anelli e premiazioni

DOMENICA 26 FEBBRAIO

14:13-15:19 Finali trave, volteggio maschile e premiazioni

15:20-16:28 Finali corpo libero femminile, parallele pari e premiazioni

16:29-17:14 Finale sbarra e premiazione