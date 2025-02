Dopo una lunghissima attesa è stata finalmente svelata la livrea della nuova Ferrari e di tutte le monoposto della Formula 1 per la stagione 2025.

La federazione per celebrare i 75 anni della Formula 1 ha organizzato un meraviglioso evento a Londra dove tutti i team sono saliti sul palco insieme al team principal e ai piloti per presentare le nuove livree. In attesa dei primi test che avverranno in Bahrain, in cui saranno svelate le versione definitive della monoposto, l’appuntamento di presentazione è stato uno spettacolo senza precedenti. È stata, tra le altre, anche la serata della Ferrari: dopo lo show alla O2 Arena, infatti, la Scuderia di Maranello ha anche diffuso i primi rendering della nuova SF-25, la monoposto che dovrebbe far sognare i tifosi.

Sulla nuova vettura c’è un lavoro di tanti lunghi mesi, come più volte sottolineato da Fred Vasseur nel corso della scorsa stagione. La rivoluzione del team principal di Maranello è partita dal fondo, cambiando gli ingegneri, gli uomini al lavoro al muretto, tante componenti del team e, soprattutto, tra i piloti. Il cambio tra Carlos Sainz e Lewis Hamilton ha lasciato senza parole tutti gli appassionati, e l’hype creato intorno al sette volte campione del mondo è stratosferico. C’è un’attesa clamorosa per vedere il pilota britannico sul sedile della Rossa, e la speranza di tutti i ferraristi è quella che la monoposto possa essere tanto competitiva da permettere ad Hamilton e Leclerc di lottare tra loro per il titolo.

Il primo messaggio in italiano di Lewis: i tifosi della Ferrari sono già impazziti!

In parallelo alla presentazione delle nuove livree, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che hanno affiancato Fred Vasseur al momento della presentazione, continuano ad arrivare anche i messaggi del britannico per i tifosi Ferrari.

Le prime immagini di Lewis in rosso hanno destato un clamore mediatico assurdo, sia per i fan della Ferrari sia per tutti gli amanti del motorsport. L’ex pilota della Mercedes ha iniziato a rilasciare anche dei messaggi per i suoi nuovi supporters. L’ultimo videomessaggio del pilota inglese ha mandato in visibilio i tifosi della Scuderia di Maranello.

In seguito ad una lunga presentazione in inglese, infatti, Hamilton ha voluto mandare un messaggio in italiano: “Sono felice di iniziare questa nuova avventura con voi in Ferrari, sono molto emozionato“. Poche parole, ma ricche di significato e che dimostrano quanto il pilota non veda l’ora di scendere in pista con la sua nuova macchina. Hamilton e Ferrari, un binomio destinato a far sognare.