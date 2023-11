Europei U19, Italia alla fase finale: Pafundi decisivo nel 2-2 in casa della Svezia

Grande risultato per la nazionale italiana Under 19, che si è qualificata alla fase Elite degli Europei di categoria. Gli Azzurrini di Bernardo Corradi hanno pareggiato per 2-2 in casa della Svezia, garantendosi il secondo posto nel gruppo 4. Protagonista assoluto il classe 2006 Simone Pafundi, autore di una doppietta e soprattutto di un grandissimo gol con il sinistro a giro che ha aperto le marcature dopo nemmeno due minuti di gioco. Il giocatore dell’Udinese si è ripetuto in avvio di secondo tempo conquistando e trasformando il rigore del 2-1, ma a 6′ dalla fine ecco il pari della Svezia con Taha Ayari.

A fine partita Corradi non nasconde la soddisfazione: “Siamo passati con una prova di carattere, per il gioco espresso e prodotto saremmo dovuti arrivare oggi con la qualificazione già in tasca ma il calcio va così – spiega – Oggi serviva il risultato, altre volte siamo stati belli senza concretizzare oggi invece siamo stati un po’ meno belli ma va bene così.” L’Italia potrà quindi difendere il titolo a luglio del prossimo anno, con le migliori 8 d’Europa che si sfideranno in Irlanda del Nord.