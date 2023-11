Premier League, il divieto di prestito non passa: buone notizie per il Newcastle del fondo arabo

Giornata importante in Premier League, con la decisione sul divieto di prestito tra squadre con stessa proprietà che è destinata a cambiare le carte in tavola del mercato invernale. Contro ogni aspettativa il divieto è stato respinto, con 13 club a favore e 7 contrari. Numeri che non bastano, visto che era necessaria una maggioranza dei due terzi che è pari a 14 su 20. Il regolamento non cambia dunque e così le squadre con proprietà in comune potranno scambiarsi giocatori senza incorrere in sanzioni.

Una situazione che per esempio potrebbe coinvolgere il Crystal Palace – di proprietà del gruppo Eagle e John Textor – che se vorrà potrà prendere in prestito giocatori dal Botafogo o anche dal Molenbeek e dal Lione. Il caso più eclatante è però quello del Newcastle, di proprietà del fondo PIF: i Magpies potrebbero prendere giocatori da club del fondo come Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli e Al-Ittihad. In queste squadre militano giocatori come Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e tanti altri grandi nomi, anche se per ora l’unico nome caldo sarebbe quello di Ruben Neves.