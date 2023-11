Euro 2024, Italia in quarta fascia: il precedente della “favola” Grecia nel 2004

L’ultima giornata delle Qualificazioni agli Europei 2024 ha portato in dote notizie tutt’altro che positive per l’Italia. Gli Azzurri si sono sì qualificati grazie al pareggio con l’Ucraina, ma visti i risultati delle ultime ore hanno anche la certezza di essere in quarta fascia nel sorteggio della fase a gironi in programma il prossimo 2 dicembre. Questo significa che gli uomini del ct Luciano Spalletti rischiano di giocare l’Europeo all’interno di un vero e proprio girone di ferro, che potrebbe comprendere ad esempio Francia, Olanda e Croazia. Un’ipotesi davvero preoccupante, a maggior ragione per la squadra campione in carica.

Andando a scorrere i precedenti, l’unico che può far sorridere gli Azzurri è quello risalente all’Europeo giocato in Portogallo nel 2004. Quell’edizione vide lo storico e sorprendente trionfo della Grecia, che a sua volta iniziò la fase finale dalla quarta fascia e riuscì a battere il Portogallo e pareggiare con la Spagna, eliminando proprio quest’ultima nella fase a gironi. Poi la cavalcata passata alla storia con la vittoria sulla Francia nei quarti, il successo ai supplementari sulla Repubblica Ceca e il trionfo in finale ancora sul Portogallo con la rete del bomber Angelos Charisteas. Quella squadra annoverava anche i vari Zagorakis, Karagounis, Dellas, Vryzas e il portiere Nikopolidis. Saranno loro l’esempio da seguire per l’Italia in Germania.