L’Inter Miami chiude la porta ad un possibile altro atto CR7-Messi: “Non giocheremo la Riyadh Season Cup”

Sono stati i giorni di indiscrezioni su un possibile altro, ennesimo, atto fra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi con l’Inter Miami che sarebbe potuta essere inserita lla Riyadh Season Cup, un torneo che si svolgerà a febbraio del 2024. Indiscrezioni che erano state poi confermate da urki Al-Sheikh, proprietario dell’Almería e presidente della General Entertainment Authority dell’Arabia Saudita che aveva annunciato la partecipazione della squadra americana.

Non sarà così. Non lo sarà in quanto l’Inter Miami con una nota ha negato la partecipazione al prossimo torneo: “Durante la giornata è stato annunciato che l’Inter Miami avrebbe giocato la Riyadh Season Cup. Questa informazione non è corretta. Il comunicato contiene dichiarazioni attribuite a Jorge Mas, il proprietario della squadra. Ma lui non ha fatto alcun commento, pubblico o privato, in merito alla preparazione per la nuova stagione“.