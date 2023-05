Coppa Italia, Nardella: “Tanto entusiasmo a Firenze, maxischermi per seguire la finale”

“Domani andrò a Roma, io spero che gli 8 maxischermi a Firenze saranno sufficienti. C’è la voglia di esultare, di partecipare. Il ritorno in finale di Coppa Italia ha travolto di entusiasmo tutta la città, avremo tantissimi tifosi domani all’Olimpico, ci sarò anche io a urlare con loro. Avremo tanti fiorentini in città, sono sicuro che sarà tutto ordinato”. Queste le parole del sindaco Dario Nardella, parlando a margine della presentazione dell’Estate Fiorentina 2023. Sulla finale di Conference League e sull’atto approvato in Consiglio comunale a Firenze che chiede l’apertura dello stadio ‘Franchi’ il prossimo 7 giugno Nardella ha poi aggiunto: “Vediamo, dovremo parlarne con la Fiorentina che è la concessionaria dello stadio, non possiamo decidere noi al posto della società. La diffusione di tanti maxischermi è stata legata proprio all’idea di non individuare una sola piazza dove avremmo potuto avere problemi di ordine pubblico, ma di frammentare e spalmare le persone in tutti i luoghi della città. Godiamoci con entusiasmo queste ore di attesa e poi la finale stessa”.