Arsenal, Saka: “Felice del rinnovo, posso crescere ancora in questo club”

Bukayo Saka ha firmato un nuovo contratto con il club che lo ha fatto crescere e che adesso può godersi un giocatore di grande talento e margini di miglioramento ancora enormi. E’ entrato nel club a 8 anni, ne deve fare ancora 22 e oggi ha firmato un lungo prolungamento con l’Arsenal che si limita a parlare di “contratto di lunga durata”, senza specificare altro. “Per l’Arsenal è fantastico aver rinnovato con un ragazzo come Bukayo. Mantenere i nostri migliori giovani talenti è la chiave dei nostri continui progressi, Saka ha un ruolo importante nella squadra di oggi e del futuro. Ha un talento fantastico ed è una persona speciale, amato da tutti nel club”, ha commentato il tecnico Arteta.

Saka ha poi commentato il rinnovo di contratto:”Sono davvero felice. Si è parlato molto del mio futuro, ma io sono ancora qui e sono convinto che questo sia il club giusto per crescere ancora. Da me pretendo il massimo in ogni partita e lavorare all’interno di quella considero una famiglia è il modo migliore per far bene. Penso di avere tutto ciò di cui ho bisogno per raggiungere il massimo, sono felice di restare qui e di aver legato a questo club il mio futuro. Penso che insieme possiamo ottenere grandi cose. Ho visto crescere questa squadra e il club e so che stiamo andando nella giusta direzione. Il tempo è dalla nostra parte, abbiamo tanti giocatori giovani. Abbiamo fame, vogliamo vincere con questo club che adesso, dopo tanti anni, tornerà a giocare in Champions League e io non vedo l’ora di vivere quelle atmosfere speciali insieme ai nostri tifosi. Con loro ho una cosa in comune: la grande passione per l’Arsenal”.