Le tappe di Bormio, con le gare di Downhill e il Super G maschili, e di Cortina, con due emozionanti gare di discipline veloci, Discesa Libera e Super G femminile, al centro del nuovo accordo tra Infront Productions ed EMG sulla produzione delle gare di Coppa del Mondo FIS per le due stagioni 2024/2025 e 2025/2026 con mezzi e risorse per coprire discipline come sci alpino, sci nordico e freestyle & snowboard, in Italia e Francia. Oltre a questi appuntamenti, durante la stagione emerge anche la produzione delle gare di sci nordico presso le due storiche località italiane di Val di Fiemme e Dobbiaco, che avranno luogo nel periodo natalizio. Dobbiaco ospiterà 4 tappe, mentre la Val di Fiemme accoglierà 3 tappe, inclusa la spettacolare salita all’Alpe del Cermis, una delle caratteristiche più iconiche del Tour de Ski. In vista delle prossime Olimpiadi, inoltre, la zona del Lago di Tesero è interessata da un rifacimento delle infrastrutture in fibra ottica. La rete preesistente è stata smantellata, rendendo necessario posare cavi di fibra spenta per le gare imminenti. Sulla salita del Cermis, invece, le fibre ottiche sono già installate e il lavoro si limita alle estensioni dei cavi dalle colonnine di arrivo fino alle postazioni delle telecamere.