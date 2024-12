È stata presentata l’83esime edizione della Parigi-Nizza, corsa a tappe in programma in Francia dal 9 al 16 marzo 2025. La partenza è prevista a Le Perray-en-Yvelines, a circa 50 km da Parigi, mentre l’arrivo è confermato a Nizza. Delle otto frazioni, tre favoriranno i velocisti mentre altre tre saranno di montagna (con tanto di due arrivi in salita); completano il tutto una frazione mista e una cronometro a squadre. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla Parigi-Nizza 2025.

Tappe 1/2/3

La prima tappa sarà di 156,5 chilometri e scatterà a Le Perray-en-Yvelines, un comune nei pressi di Parigi, per poi concretizzarsi nella capitale. Nonostante un paio di côtes, è prevista una volata. Stesso discorso per la tappa numero due, la Montesson – Bellegarde di 183,9 km, che strizza l’occhio ai velocisti e verosimilmente si concluderà con uno sprint. Nella terza giornata si entra invece nel vivo con la cronosquadre: partenza dal circuito di Magny-Cours e arrivo a Nevers. La particolarità è che per la classifica generale verrà calcolato il tempo fatto segnare da ogni corridore della squadra (e non solo il primo).

Tappe 4/5

Il primo arrivo in salita è prevista nella quarta frazione, che misura 163,4 e presenta oltre 3.000 metri di dislivello. Si parte da Vichy e si arriva a La Loge des Gardes (6,7 km al 7,1%): nel mezzo ben 6 GPM. Anche la quinta tappa, di 196,5 chilometri, sarà di montagna: partenza da Saint-Just-en-Chevalet e finale tutto da vivere con cinque côtes, di cui l’ultima con un massimo del 18% di pendenza.

Tappe 6/7/8

La corsa francese prosegue con una tappa interlocutoria, la Saint-Julien-en-Saint-Alban – Berre l’Étang, lunga (209,8 km) ma priva di grandi sussulti. I corridori si cimenteranno poi con la Nizza – Auron di 147,8 chilometri, in cui saranno chiamati a scalare il Côte de Saint-Polgues (1,5 km al 5,5%), il Côte de Trèves (2,3 km al 6%), e La Colmiane (7,5 km al 7,1%). Prima che cali il sipario, infine, spazio, alla tappa conclusiva in quel di Nizza con il consueto traguardo posto sulla Promenade des Anglais.

I protagonisti

Occhi puntati su Jonas Vingegaard (Visma|Lease a Bike), terzo nel 2023 e determinato quantomeno a ripetersi sulle strade francesi. Il difensore del titolo conquistato dodici mesi fa sarà invece Matteo Jorgenson (Visma|Lease a Bike), che verosimilmente non sarà però l’atleta di punta del team (proprio per la presenza di Vingegaard). Non ci sarà Tadej Pogacar, ma a difendere i colori dell’UAE Emirates XRG ci penserà Brandon McNulty, possibile candidato alle posizioni di vertice. Per quanto riguarda le tappe veloci, i corridori più accreditati per una vittoria sono Tim Meriler (Soudal-QuickStep), Mads Pedersen (Lidl-Trek), mentre per le frazioni di montagna sono da tenere d’occhio su tutti Alexander Vlasov (Red Bull-Bora-hansgrohe), Ben O’Connor (Jayco AlUla) e Guillaume Martin (Groupama-FDJ).

Il calendario

9 marzo – Tappa 1: Le Perray-en-Yvelines – Le Perray-en-Yvelines (156,5 km)

10 marzo – Tappa 2: Montesson – Bellegarde (183,9 km)

11 marzo – Tappa 3: Circuit Nevers Magny-Cours – Nevers (28,4 km)

12 marzo – Tappa 4: Vichy – La Loge des Gardes (163,4 km)

13 marzo – Tappa 5: Saint-Just-en-Chevalet – La Côte-Saint-André (196,5 km)

14 marzo – Tappa 6: Saint-Julien-en-Saint-Alban – Berre l’Étang (209,8 km)

15 marzo – Tappa 7: Nizza – Auron (147,8 km)

16 marzo – Tappa 8: Nizza – Nizza (119,9 km)