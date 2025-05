Un poker tutto nella ripresa per il Chelsea che vince la Conference League battendo in finale il Betis Siviglia

La quarta edizione della Conference League ritorna in Inghilterra. Dopo quella del 2022/2023 vinta dal West Ham contro la Fiorentina, ora è il Chelsea a trionfare tra le squadre di Premier League battendo in finale gli spagnoli del Betis con il risultato di 4-1 in rimonta.

I biancoverdi erano andati in vantaggio con la rete di Ezzalzouli su assist di Isco dopo appena nove minuti, ma nella ripresa è emerso il Chelsea con un super Cole Palmer che prima offre l’assist per Enzo Fernandez al 65′ e poi quello del 2-1 di Nicolas Jackson cinque giri di lancette più tardi. Successivamente c’è stata la rete del neo-entrato Sancho all’83esimo e infine quella di Moises Caicedo al primo di recupero.

Chelsea, Maresca esulta: record per i Blues!

Tarda ad arrivare dunque la prima gioia spagnola in Conference League dopo le vittorie di Roma, West Ham e Olympiacos. Come detto, il trofeo torna in Inghilterra con i Blues che si sono dimostrati per tutto il torneo di essere la squadra migliore per qualità e profondità di rosa.

Una finale che però era iniziata meglio per il Betis e non solo per il gol: gli spagnoli, giustizieri della Fiorentina in semifinale, avevano affrontato un ottimo primo tempo salvo poi mollare nella ripresa dove negli ultimi 40′ recupero compreso sono crollati sotto i colpi della squadra di Enzo Maresca.

Classificandosi primi nel girone unico, i londinesi hanno eliminato il Copenhagen agli ottavi, il Legia Varsavia ai quarti e la sorpresa Djurgarden in semifinale prima di conquistare la Conference League, vincendo così tutte le competizioni UEFA dopo Champions League ed Europa League.