Chi conosce Valentino Rossi sa bene che il suo genio va ben oltre la pista. Nove volte campione del mondo, capace di catalizzare l’attenzione del pubblico come nessun altro, il ‘Dottore’ ha sempre fatto dell’originalità il suo marchio di fabbrica.

E anche adesso, pur non essendo più protagonista in MotoGP, continua a lasciare il segno con iniziative capaci di emozionare i fan vecchi e nuovi. La sua mente è un cantiere creativo in perenne attività: dalla VR46 Academy, che coltiva i talenti del motociclismo italiano, al suo impegno diretto nella GT World Challenge Europe con il Team WRT, Valentino è costantemente immerso nel motorsport. In pista combatte con grinta, al volante della BMW M4 GT3, come fosse ancora il ragazzino che bruciava le curve della 125.

Ma fuori dai circuiti, trova sempre modi unici per condividere la propria storia. Negli anni ha trasformato ogni oggetto, ogni dettaglio, in qualcosa di speciale. Un casco, una tuta, un gesto. Ora ha deciso di compiere un passo ulteriore: mettere letteralmente in mano ai suoi tifosi un pezzo di storia.

L’ultima idea del Dottore, Rossi lancia Memorabilia Authentic

La nuova iniziativa firmata VR46 si chiama Memorabilia Authentic e ha l’ambizione di fare impazzire collezionisti e tifosi. Un progetto esclusivo, che mette in vendita oggetti unici, testimoni diretti delle imprese sportive di Valentino Rossi. Tra le chicche già disponibili, spiccano tre pneumatici Pirelli DHF montati sulla BMW M4 GT3 con cui Rossi ha vinto Gara 1 della Sprint Cup 2024 del GT World Challenge Europe a Misano, insieme a Maxime Martin. Gli pneumatici – anteriore sinistro, posteriore destro e posteriore sinistro – sono stati autografati da Valentino Rossi e accompagnati da un certificato di autenticità con ologramma ufficiale VR46. Ogni gomma è esposta su un piedistallo in plexiglass con targhetta incisa, pronta per essere ammirata come una reliquia sportiva. Questo pneumatico non è un semplice oggetto da collezione: è il testimone di un trionfo – si legge nella presentazione ufficiale del progetto.

Ma non finisce qui. In vendita anche quattro cappellini New Era “Valencia 2021”, edizione speciale dedicata all’ultima gara di Valentino in MotoGP. Ogni pezzo, impreziosito dalla celebre tartarughina sotto la visiera e firmato dal Dottore, è conservato in una box decorata con gli allori dei 9 titoli mondiali: un omaggio elegante all’addio di una leggenda al Motomondiale. I prezzi? 5.000 euro per ogni gomma, 900 euro per ciascun cappellino. Cifre importanti, certo, ma per portare a casa un frammento autentico della carriera di uno dei più grandi di sempre, molti fan non ci penseranno due volte.