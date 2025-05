Il futuro di Antonio Conte è tra i più dibattuti nelle ultime ore. Adesso spunta un indizio social che potrebbe cambiare gli scenari.

Dopo la vittoria dello scudetto e i giusti tempi per festeggiarlo, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte hanno deciso di incontrarsi più volte per capire se e quali potrebbero essere i margini per proseguire insieme. Nulla è stato ancora deciso, con il futuro del tecnico leccese che tiene banco ormai da oltre una settimana.

Con la Juventus alla finestra, la sensazione è che la situazione possa risolversi nel breve termine, in un lato o nell’altro. Infatti, la programmazione necessita di tempo, e sia il Napoli sia la Juventus devono comprendere quale sarà l’allenatore ad allenare i rispettivi club dall’inizio della prossima stagione.

Spunta però un indizio social riguardante il futuro di Antonio Conte.

L’indizio social di un membro dello staff di Conte: “Ci rivediamo a luglio”

A rivelare il futuro del tecnico potrebbe essere stato un suo collaboratore, Elvis Abbruscato. Quest’ultimo, infatti, ha postato una foto che mostrava lui stesso assieme a Nicolas Camardella, proprietario di un locale di Pozzuoli frequentato anche dal vice di Antonio Conte, Cristian Stellini.

Assieme a tale foto, la didascalia del proprietario del locale che scrive: “Ultima cena napoletana, ci rivediamo a luglio“. Una frase che lascia dunque più di una speranza alla squadra e ai tifosi del Napoli in vista del possibile futuro del tecnico.