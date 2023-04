Milan-Napoli stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Champions League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Milan e Napoli, valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. I rossoneri si sono aggiudicati non troppi giorni fa la sfida di campionato con un clamoroso 0-4 in trasferta, ma ora si fa veramente sul serio. Sentito derby italiano in questa sfida di quarti di finale, con la squadra di Pioli che ha appunto dimostrato in questa stagione di saper dar filo da torcere ad un Napoli dominante come quello visto in questi mesi. La sfida è in programma oggi, mercoledì 12 aprile alle ore 21:00 in quel di San Siro. Diretta esclusiva su Amazon Prime Video.