Boxe, Anthony Joshua vs Francis Ngannou oggi in tv: programma, orario e streaming

Anthony Joshua contro Francis Ngannou. A Riyadh, nella serata di oggi, venerdì 8 marzo, è tutto pronto per una serata di grande boxe che avrà come culmine il match tra l’ex campione del mondo dei pesi massimi e l’ex fuoriclasse della divisione regina della UFC. Ngannou ha dimostrato di essere un pugile importante qualche mese fa, quando riuscì a mettere in seria difficoltà Tyson Fury. Ora ci proverà anche contro Joshua, che deve vincere per tornare a scalare il ranking della categoria di peso. Nella riunione anche un altro grande match dei pesi massimi. Il cinese Zhilei Zhang difenderà infatti il titolo mondiale WBO Interim contro l’ex campione del mondo Joseph Parker.

Dalle 19:00 l’evento sarà trasmesso in modalità pay-per-view su Dazn con il commento in italiano di Giuseppe Albi e successivamente con le voci del duo della boxe Niccolò Pavesi e Alessandro Duran. Per il main event invece bisognerà aspettare le 23.50.

Tutti gli incontri in programma:

Anthony Joshua vs. Francis Ngannou (pesi massimi)

Zhilei Zhang vs Joseph Parker (titolo WBO interim pesi massimi)

Rey Vargas vs Nick Ball (titolo WBC pesi piuma)

Israil Madrimov vs. Magomed Kurbanov (titolo WBA vacante superwelter)

Gavin Gwynne vs. Mark Chamberlain (pesi leggeri)

Justis Huni vs. Kevin Lerena (pesi massimi)

Jack McGann vs Louis Green (pesi superwelter)

Roman Fury vs. TBA (pesi cruiser)

Ziyad Almaayouf vs Christian Loopes Flores (pesi superleggeri)

Andrii Novytskyi vs. Juan Torres (pesi massimi)