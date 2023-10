Audace-Cerignola-Latina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Audace Cerignola-Latina, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Il Latina insegue la vetta, attualmente a meno tre dalla capolista Juve Stabia che sta facendo un campionato importantissimo, se la dovrà vedere contro l’Audace Cerignola che cova ambizioni e speranze di alta classifica e di playoff. Diretta dalle 18.30 su in diretta su Sky Sport 255 e NOW.